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05.10.2026 06:31:29
Nocera: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nocera hat am 02.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nocera ein EPS von -1,030 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Nocera im vergangenen Quartal 2,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 46,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nocera 4,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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