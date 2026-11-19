Nocera gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,130 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nocera in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at