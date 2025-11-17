Nocera stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nocera hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nocera mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at