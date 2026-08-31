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31.08.2026 06:31:29
Nocera zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nocera hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nocera ein Ergebnis je Aktie von -0,530 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Nocera 2,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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