Omega Aktie
ISIN: INE112B01013
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14.07.2026 10:51:00
Noch 10.000 erwartet: Erstes stellares Schwarzes Loch in Omega Centauri gefunden
In dem Kugelsternhaufen Omega Centauri sollte es von vergleichsweise kleinen Schwarzen Löchern nur so wimmeln, gefunden hat man aber bislang keins. Bis jetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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