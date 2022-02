Noch-Infineon-Chef Ploss soll Chefaufseher bei Knorr-Bremse werden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse soll mit dem scheidenden Infineon-Chef Reinhard Ploss einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen. Das Kontrollgremium wolle den Manager am 24. Mai der Hauptversammlung als neues Mitglied des Aufsichtsrates vorschlagen, teilte Knorr-Bremse am Freitag in München mit. Es sei vorgesehen, Ploss dann zum Vorsitzenden zu wählen, der damit die Nachfolge des derzeitigen Oberkontrolleurs Klaus Mangold übernehmen würde. Dieser werde wie geplant sein Amt nach der Hauptversammlung niederlegen und aus dem Gremium ausscheiden. Über den bevorstehenden Schritt hatte bereits das "Manager Magazin" berichtet.

"Herr Dr. Ploss ist mit seiner jahrzehntelangen Expertise in der Führung eines internationalen Hightech-Unternehmens hervorragend geeignet, diese verantwortungsvolle Aufgabe für die Knorr-Bremse AG wahrzunehmen", sagte Mangold laut Mitteilung.

Ploss wird Ende März seinen Chefposten im Vorstand des Chipkonzerns Infineon an den Nagel hängen. Er führt das Unternehmen seit Oktober 2012 und ist seit 2007 Mitglied des Infineon-Vorstands. Mangold ist seit 2018 Chefaufseher beim MDAX-Unternehmen Knorr-Bremse.

Mit Wirkung zur Hauptversammlung werde auch Ex-Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Chef Thomas Enders sein Aufsichtsratsmandat bei den Münchenern wegen anderweitiger Verpflichtungen aufgeben, teilte Knorr-Bremse weiter mit./men/he