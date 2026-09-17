UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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17.09.2026 13:15:38
Noch keine Entscheide zu strengeren UBS-Eigenmittelregeln
BERN (dpa-AFX) - Der Ständerat hat noch keine Entscheide zu den künftigen Eigenkapitalregeln für systemrelevante Großbanken mit Auslandsbeteiligungen gefällt. Aus Zeitgründen konnte er die Vorlage am Donnerstag nicht fertig beraten. Die Debatte geht nächste Woche weiter./AWP/jha
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