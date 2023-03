Noch keine Ergebnisse im Koalitionsausschuss bekannt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen der Ampel-Koalition haben laut Berichten die ganze Nacht im Kanzleramt über Streitpunkte der künftigen Regierungspolitik beraten. Die Beratungen, die am Sonntag um 18.30 Uhr begonnen hatten, dauerten laut ARD am Morgen an, Ergebnisse sind noch nicht bekannt. Streitthemen sind demnach unter anderem der beschleunigte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und das geplante Ende von Öl - und Gasheizungen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, verwies auf wichtige bevorstehende Themen für die Koalition. "Sie müssen natürlich sehen, wir haben eine Menge Aufgaben vor uns, die wir akut bewältigen müssen, insbesondere im Bereich der Klimakrise", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Da müsse intensiv um eine Lösung gerungen werden.

