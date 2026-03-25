KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.03.2026 15:23:00
Noch mehr KI-Beschleunigung für den Raspberry Pi 5
Neuer KI-Motor im M.2-Format. 25 Tops und eine geringe Leistungsaufnahme bringt der AICore DX-M1M von RadxaWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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