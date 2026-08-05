NOCIL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NOCIL präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,66 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOCIL 1,03 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,03 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,36 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at