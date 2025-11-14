Nocopi Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nocopi Technologies hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at