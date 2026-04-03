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03.04.2026 06:31:29
Nocopi Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nocopi Technologies hat am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nocopi Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,250 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1,49 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,12 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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