Nocopi Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nocopi Technologies hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,75 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nocopi Technologies 0,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at