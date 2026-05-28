Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,75 PLN gegenüber -0,890 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Noctiluca Spolka Akcyjna Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,5 Millionen PLN im Vergleich zu 0,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at