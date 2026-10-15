Noda: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Noda hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Noda im vergangenen Quartal 16,38 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Noda 15,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at