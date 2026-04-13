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13.04.2026 06:31:29
Noda stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Noda hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 20,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -12,840 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Noda in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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