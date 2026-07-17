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17.07.2026 06:31:29
Noda stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Noda stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 35,13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Noda noch ein Gewinn pro Aktie von -10,630 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 16,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,13 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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