Noda veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Noda hat am 15.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Noda vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,82 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -170,890 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,23 Prozent zurück. Hier wurden 17,34 Milliarden JPY gegenüber 17,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 52,970 JPY. Im Vorjahr waren -291,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent zurück. Hier wurden 64,69 Milliarden JPY gegenüber 67,04 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at