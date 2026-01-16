|
16.01.2026 06:31:29
Noda veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Noda hat am 15.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Noda vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 22,82 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -170,890 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,23 Prozent zurück. Hier wurden 17,34 Milliarden JPY gegenüber 17,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 52,970 JPY. Im Vorjahr waren -291,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent zurück. Hier wurden 64,69 Milliarden JPY gegenüber 67,04 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.