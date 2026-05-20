JS Aktie

JS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRZB / ISIN: KR7194370003

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20.05.2026 11:16:00

Node.js: Vier kritische Sicherheitslücken mit Höchstwertung in vm2 geschlossen

Angreifer können abermals aus der Node.js-Sandbox vm2 ausbrechen und Schadcode im Hostsystem ausführen. Sicherheitsupdates schaffen Abhilfe. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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