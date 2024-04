Node.js 22 arrives, backs ECMAScript modules

Node.js 22, the latest version of the popular JavaScript runtime, has arrived, featuring require() support for ECMAScript modules, an improved WebSocket client, and an updated version of the Google V8 JavaScript engine.Announced April 24, version 22 of the event-driven, asynchronous runtime can be downloaded from Nodejs.org. The release adds require() support for synchronous ECMAScript module graphs under the flag: --experimental-require-module. If this flag is enabled and the ES module meets a couple of requirements, require() will load the requested module. Additionally, Node.js 22 includes an experimental feature for the execution of scripts from package.json with the CLI flag: node --run .To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel