Nodebis Applications Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nodebis Applications Registered veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,11 SEK. Im letzten Jahr hatte Nodebis Applications Registered einen Gewinn von 0,250 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nodebis Applications Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,8 Millionen SEK im Vergleich zu 26,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at