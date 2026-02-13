Nodebis Applications Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nodebis Applications Registered lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 26,5 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,3 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,480 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Nodebis Applications Registered ein EPS von 0,340 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 103,83 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 60,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 64,89 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at