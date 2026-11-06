Nodebis Applications Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nodebis Applications Registered hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 SEK, nach 0,170 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 25,5 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at