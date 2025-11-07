Nodebis Applications Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nodebis Applications Registered lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nodebis Applications Registered 0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 24,5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at