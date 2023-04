NÖ Generationenfonds schließt 2022 mit Minus ab

Der niederösterreichische Generationenfonds hat das Geschäftsjahr 2022 nach einem Plus im Jahr davor mit einem Minus von 5,3 Prozent abgeschlossen.

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) führte diese Veränderung am Donnerstag auf ein "schwieriges und turbulentes Umfeld" in wirtschaftlicher Sicht zurück. Der Ausblick verlief durchwegs optimistisch. Fibeg-Geschäftsführer Johannes Kern zufolge dürfte der Höhepunkt der Inflation bereits überschritten worden sein.

Der Kapitalstock des Generationenfonds belief sich Ende des Vorjahres auf 2,508 Mrd. Euro. Mit Ende 2021 hatte dieser 2,652 Mrd. Euro betragen, was damals einen historischen Höchststand bedeutet hatte. Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Auszahlungen an das Landesbudget durchgeführt, wie es vor Journalisten in St. Pölten hieß.

In den vergangenen fünf Jahren betrug die Wertsteigerung der Veranlagung der NÖ Wohnbaudarlehen jährlich im Durchschnitt 0,6 Prozent (bei positiver Ertragsentwicklung als Ziel). In den abgelaufenen zehn Jahren waren es 2,0 Prozent (Zielvorgabe 1,9 bis 2,9 Prozent).

Schleritzko ortete angesichts der wirtschaftlichen Lage - genannt wurden neben Inflation und dem Ukraine-Krieg auch Zinserhöhungsschritte der Notenbanken - ein "gutes Ergebnis", vor allem im Vergleich mit anderen konservativ angelegten Mischfonds. Kern betitelte 2022 allgemein als "eines der schlimmsten Jahre der jüngeren Kapitalmarktgeschichte".

Das Geschäftsjahr 2021 war mit einem Plus von 4,7 Prozent abgeschlossen worden. Generelles Ziel des NÖ Generationenfonds ist es, auf lange Zeit laufend Erträge für bestimmte Sozialausgaben im Landesbudget zu erwirtschaften. Aktuell befinden sich rund 3.500 Einzelpositionen im Portfolio.

Für die künftige Veranlagung zeigte sich Kern in seinem Ausblick optimistisch, weil "der Großteil der Zinserhöhungen hinter uns liegen sollte". Der Zinspolitik müsse man Zeit geben. Ob es zu einer Rezession kommen werde, werde "sich weisen".

