Noevir hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Noevir äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 40,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,56 Prozent zurück. Hier wurden 15,15 Milliarden JPY gegenüber 15,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at