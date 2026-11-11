Noevir stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Noevir hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 120,84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Noevir 114,37 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Noevir in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 240,56 JPY gegenüber 235,10 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 64,72 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 62,65 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at