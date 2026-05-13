NOF informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NOF hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NOF im vergangenen Quartal 538,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOF 440,5 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,590 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

NOF hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at