NOF legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NOF hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,53 JPY gegenüber 37,00 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,09 Prozent auf 69,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at