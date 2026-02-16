NOF: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NOF hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NOF einen Umsatz von 60,69 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at