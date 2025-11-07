NOF stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NOF hat am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 29,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,37 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,08 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at