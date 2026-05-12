NOF: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NOF lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 65,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37,74 JPY je Aktie erzielt worden.

NOF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 176,34 JPY gegenüber 153,88 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 257,97 Milliarden JPY – ein Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NOF 238,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at