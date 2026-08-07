NOF zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NOF gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte NOF 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 433,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at