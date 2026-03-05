|
05.03.2026 06:31:28
Nofoth Food Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nofoth Food Products gab am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,600 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 0,540 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 429,60 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 306,63 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
