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06.05.2026 06:31:29
Nofoth Food Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nofoth Food Products hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 SAR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,32 Prozent auf 109,4 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Nofoth Food Products 114,3 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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