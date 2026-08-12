Nofoth Food Products: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nofoth Food Products lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nofoth Food Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106,2 Millionen SAR im Vergleich zu 105,5 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at