Nohmi Bosai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nohmi Bosai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Nohmi Bosai hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,60 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,86 Prozent auf 31,34 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at