Nohmi Bosai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nohmi Bosai hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 74,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,92 Prozent auf 39,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at