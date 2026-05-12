Nohmi Bosai: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nohmi Bosai hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nohmi Bosai 95,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nohmi Bosai 47,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 231,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Nohmi Bosai einen Gewinn von 187,86 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 133,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at