Noida Toll Bridge: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Noida Toll Bridge hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,83 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Noida Toll Bridge -12,730 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Noida Toll Bridge mit einem Umsatz von insgesamt 105,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at