Nojima gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nojima hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 268,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 237,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 134,61 JPY gegenüber 111,66 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 982,80 Milliarden JPY gegenüber 853,43 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at