30.01.2026 06:31:29
Nojima hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nojima gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 33,63 JPY. Im letzten Jahr hatte Nojima einen Gewinn von 30,93 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nojima im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 251,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 223,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
