Nojima: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nojima lud am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 70,78 JPY, nach 34,64 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 242,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 228,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at