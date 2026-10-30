Nojima stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nojima ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nojima die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 44,50 JPY gegenüber 32,71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nojima mit einem Umsatz von insgesamt 261,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at