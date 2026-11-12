NOK Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NOK Group lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 61,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 187,53 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,01 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at