NOK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NOK veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

NOK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 129,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,83 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 177,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 284,84 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 184,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 738,43 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 766,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at