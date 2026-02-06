NOK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NOK präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 93,37 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 198,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NOK 195,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at