NOK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NOK äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 61,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NOK mit einem Umsatz von insgesamt 196,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at