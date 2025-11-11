NOK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NOK äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,55 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NOK ein EPS von 39,99 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 187,53 Milliarden JPY, gegenüber 205,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at