Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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01.10.2026 18:24:58
Nokia, ICEYE Plan Sovereign Satellite Networks for Governments, Defense
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Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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28.09.26
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17.09.26
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02.09.26
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02.09.26
|Aktien von VW und Wolters Kluwer raus: Engie und Nokia steigen in den EURO STOXX 50 auf (finanzen.at)
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23.07.26
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23.07.26
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23.07.26
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Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Nokia Buy
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|24.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|16 320,00
|-2,39%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|9,25
|0,54%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|9,32
|0,87%